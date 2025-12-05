Zi de sărbătoare la Steaua! Ce aniversează astăzi clubul din Ghencea

OFICIAL: Crina Pintea a semnat cu detinatoarea Ligii Campionilor! Transfer stelar pentru una dintre cele mai bune jucatoare ale Romaniei

Handbalul a exercitat o atracție magnetică asupra Crinei și, deși profesorii o îndrumau cu un discurs convingător către volei sau baschet, componenta campioanei CSM București a optat pentru sportul cu mingea pe semicerc. A devenit unul dintre cei mai valoroși pivoți din istoria handbalului românesc, a cucerit Liga Campionilor cu Gyor, are în palmarea bronzul de la Mondialul din 2015 și e multiplă campioană în mai multe ligi puternice ale Bătrânului Continent.

