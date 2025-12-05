VIDEO EXCLUSIV Crina Pintea e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

Crina Pintea, invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

Retrasă din naționala României, Crina Pintea evoluează la campioana din Liga Florilor, CSM București.

Crina Pintea / Foto: Captură ”Poveștile Sport.ro”
Handbalul a exercitat o atracție magnetică asupra Crinei și, deși profesorii o îndrumau cu un discurs convingător către volei sau baschet, componenta campioanei CSM București a optat pentru sportul cu mingea pe semicerc. A devenit unul dintre cei mai valoroși pivoți din istoria handbalului românesc, a cucerit Liga Campionilor cu Gyor, are în palmarea bronzul de la Mondialul din 2015 și e multiplă campioană în mai multe ligi puternice ale Bătrânului Continent.

La Poveștile Sport.ro, Crina Pintea (35 de ani / 1,92 m) vorbește despre primii pași în carieră, realizează Top 3 cei mai valoroși pivoți all-time, analizează evoluția României la Campionatul Mondial de handbal (tricolorele au ratat calificarea în sferturi) și răspunde cu promptitudine la rubrica Întrebări-Fulger.

Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

