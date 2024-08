Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca

Manuel Neuer (38 de ani) și-a anunțat azi retragerea din naționala Germaniei.

Campion mondial în 2014, Manuel Neuer a jucat timp de 15 ani în reprezentativa Germaniei, între 2009 și 2024, timp în care a strâns 124 de selecții.

Manuel Neuer se retrage din națională

Cotat drept unul dintre cei mai valoroși portari ai lumii, golakeeperul de 1,93 m a impresionat prin calitățile sale și a fost mereu lăudat de specialiști și datorită jocului de picior fără cusur.

Născut în Gelsenkirchen, Neuer mai are contract cu Bayern Munchen până pe 30 iunie 2025.

Într-un meci România - Germania, Neuer l-a remarcat pe Florin Niță, care în acea partidă a avut o evoluție senzațională. Iată mai jos ce spunea Niță într-un interviu pentru Sport.ro despre cuvintele rostite de Neuer la adresa sa.

"Atunci, imediat după meci, nu am stat să mă gândesc la lucrul ăsta, dar ulterior m-a fascinat lucrul ăsta, am fost WOW! "Uite, i-am smuls câteva cuvinte marelui Neuer!" Dar am uitat repede momentul pentru că m-am setat pe echipa mea de club. Asta e strategia mea, să mă concentrez rapid pe următorul meci", declara Florin Niță, în interviul pentru Sport.ro.

