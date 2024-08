Portarul Manuel Neuer, în vârstă de 38 de ani, şi-a anunţat miercuri retragerea de la naţionala Germaniei, pentru care a jucat 124 de meciuri şi cu care a fost campion mondial în 2014.

"După discuţii lungi şi intense cu familia şi prietenii mei, am decis să-mi închei cariera la Nationalmannschaft. Toţi cei care mă cunosc ştiu că a fost o decizie care nu a fost uşor de luat", a explicat Manuel Neuer, care mai are un an de contract cu Bayern Munchen, într-un videoclip de pe contul său de Instagram şi într-un comunicat de presă.

Neuer, fost căpitan al naţionalei, a fost titular la EURO 2024, unde Germania, gazda competiţiei, a fost eliminată în sferturi de finală de Spania.

Este o pagină din istoria reprezentativei Germaniei care se încheie, Neuer fiind al patrulea jucător care îşi anunţă retragerea de la naţională în câteva săptămâni, după Toni Kroos, Thomas Muller şi Ilkay Gundogan.

Aflat în utimul său an de contract cu Bayern, clubul la care a venit în 2011, el speră să mai joace o finală de Liga Campionilor chiar pe Allianz Arena din Munchen.

Format la Schalke 04 Gelsenkirchen, unde a debutat ca profesionist în 2005, Neuer a avut prima apariţie pentru naţionala Germaniei pe 2 iunie 2009 la Dubai, o victorie cu 7-2 într-un amical cu Emiratele Arabe Unite. El a devenit titular la naţională în primăvara lui 2010, cu doar câteva săptămâni înainte de Cupa Mondială 2010 din Africa de Sud.

După anii Oliver Kahn (de la sfârşitul lui 1998 până în 2005) şi Jens Lehmann (2005-2008), Germania căuta un urmaş pentru acest post, iar în cele din urmă Manuel Neuer s-a impus, devenind referinţa mondială în deceniul următor.

Între Cupa Mondială din 2010 şi EURO 2016, Neuer a atins de patru ori semifinalele unui turneu major, apogeul fiind câştigarea Mondialului 2014 din Brazilia.

În ultimii ani, Neuer a fost adesea accidentat. În aprilie 2017, în manşa a doua a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, el şi-a fracturat piciorul stâng şi mai bine de 12 luni nu a jucat aproape deloc. La începutul lunii decembrie 2022, la revenirea de la Mondialul din Qatar, unde Germania nu a trecut de faza grupelor, el a suferit o fractură a piciorului drept.

Accidentări care nu i-au pus sub semnul întrebării statutul de titular la naţională, atât la Cupa Mondială 2018, deşi Neuer venea după un sezon în care nu jucase, cât şi la EURO 2024. Selecţionerii Joachim Loew şi Julian Nagelsmann au avut încredere oarbă în el, în ciuda prestaţiilor de clasă mondială ale lui Marc-Andre ter Stegen cu FC Barcelona.

Manuel Neuer a revoluţionat rolul portarului, aventurându-se departe de careul său, o capodoperă fiind meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale 2014, împotriva Algeriei, în timpul căruia a avut numeroase ieşiri. Agerpres