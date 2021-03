EXCLUSIV | "Romania a jucat mai mult decat a facut-o Islanda!" Reactia 'killer-ului' Gnabry dupa ce a UCIS Romania pe Arena Nationala

Germania s-a impus pe Arena Nationala si e lider in Grupa J!

Nemtii au doua victorii din doua meciuri jucate si sunt pe primul loc in Grupa J pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2022.

Singurul gol al meciului a fost inscris de Serge Gnabry, care l-a invins pe Nita din pasa lui Havertz. Acelasi Gnabry a mai avut o sansa sa inscrie, insa portarul roman a intervenit spectaculos.

La finalul meciului, Gnabry a vorbit despre jocul nationalei lui Radoi, laudandu-i pe romani, despre care a spus ca au jucat mai mult decat au facut-o islandezii.

"Cred ca Romania a jucat bine azi, a fost echipa care a incercat sa joace mai mult decat a incercat Islanda cu noi, in final, cred ca puteam sa castigam cu un scor mai mare, dar nu ne-am concretizat ocaziile. In final a fost un meci deschis, ati avut si voi cateva ocazii astazi, sunt fericit ca am castigat meciul.

E dificil sa explicam, vrem sa castigam fiecare meci, sa ne asiguram ca incheiem pe primul loc in grupe, asta e obiectivul nostru, asa intram in joc. Din 2001 am reusit sa castigam fiecare meci din preliminarii, speram sa continuam asa.

Ar fi dragut sa jucam aici, stadionul e frumos, sa speram ca jucam din nou in Bucuresti", a spus Gnabry la finalul meciului.