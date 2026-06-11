Fostul mare internațional suedez, care face parte dintre giganții care nu au reușit niciodată să câștige Champions League, a fost prezent la emisiunea ABC ”Jimmy Kimmel Live!”, moderată de newyorkezul Jimmy Kimmel.

”Nebunul” de Zlatan, răspuns în stil caracteristic: ”Cine e mai bun, Messi sau Ronaldo?”

În cadrul emisiunii, Jimmy Kimmel l-a întrebat pe Zlatan Ibrahimovic cine a fost jucătorul mai bun dintre Lionel Messi, care evoluează în prezent la Inter Miami, și Cristiano Ronaldo, legitimat la Al Nassr.

”Am jucat cu Messi la Barcelona”, a spus Zlatan, înainte să fie întrebat de Jimmy Kimmel: ”Cine e juctorul mai bun?”.

Suedezul a dat de înțeles că Messi ”a închis tabela” în marele debate din fotbal atunci când a câștigat Campionatul Mondial alături de naționala Argentinei în 2022.

”Când ești la nivelul ăla, e despre cine a jucat cel mai bine în ultimul meci. Dar, după ce Messi a câștigat Campionatul Mondial... A închis tabela”, a spus Zlatan.

Apoi, a urmat un dialog spumos între Ibrahimovic și Jimmy Kimmel, care l-a făcut pe suedez să-l readucă la suprafață pe ”adevăratul Zlatan”, moment care a stârnit hohote de râs în platoul emisiunii de la ABC.