Conducerea lui Inter are mare încredere în Cristi Chivu, după ce antrenorul a făcut eventul în Italia.

„Nerazzurrii” sunt foarte aproape să rezolve un transfer interesant din Premier League.

Cristi Chivu, întrebat direct: „Marotta și Ausilio nu ascultă?”

Cristi Chivu își dorește să facă performanță și în Liga Campionilor, după ce pe plan intern a îndeplinit cu brio obiectivele lui Inter.

Antrenorul român a fost întrebat dacă se simte susținut de oficialii lui Inter.

Cristi Chivu nu a numit vreo țintă pe care o au „nerazzurrii” în această perioadă.

„(n.r. De câți jucători ai nevoie pentru a câștiga Liga Campionilor?) Tu vorbești despre schimbări, eu vorbesc despre bani. Nimeni nu poate garanta că banii îți vor aduce victoria. Dar ajută la menținerea unui nivel ridicat de competitivitate.

(n.r. Dar s-au schimbat lucrurile în vara asta? Cereți mai mult de la proprietari?) Le cer lui Pio și Bonny să marcheze mai mult de zece goluri.

(n.r. Marotta și Ausilio nu ascultă?) Nu, ascultă. Dar acum nu pot vorbi despre 'ce-ar fi dacă', ci despre ce am deja.”, a spus Cristi Chivu, conform TMW.com, într-un interviu acordat pentru Corriere dello Sport.

Cristi Chivu, despre presiunea de la Inter: „Soția mea nu mă mai recunoaște”

Cristi Chivu a avut parte de multe momente tensionate pe banca lui Inter, mai ales în prima parte a sezonului.

Antrenorul român a oferit un interviu în presa din Italia în care a scos în evidență și partea nevăzută a performanței din sezonul 2025/2026 pe care a reușit-o la Inter.

„(n.r. Reînnoirea contractului cu Inter) De ce trebuie să vorbiți despre contracte? Sunt fericit, antrenarea echipei Inter este recompensatoare. Am părul gri și nu am dormit prea mult de un an și patru luni. Soția mea nu mă mai recunoaște și îmi văd copiii doar la cină.”, a spus Cristi Chivu, într-un interviu acordat pentru Corriere dello Sport.