Marius Sumudica, critic la adresa echipei lui Radoi! "Nu se poate ca in doua meciuri adversarii aiba atatea ocazii!" Care sunt problemele pe care le-a observat

Fost campion al Ligii 1 cu Astra Giurgiu, Marius Sumudica a vorbit despre partida cu Germania.

Romania a pierdut partida cu nationala Germaniei, favorita grupei, iar pe fostul antrenor al lui Rizespor l-a nemultumit organizarea defensiva a echipei din primele doua meciuri din preliminarii. "Nu se poate ca cele doua echipe sa aiba peste 12-13 ocazii uriase. Noi in momentul de fata jucam cu 2 jucatori in fata apararii in care jucam cu doi optari. Stanciu pentru mine este un 8 spre 10, plus ca-i luam din calitatea lui, dupa cum am vazut la Sparta Praga, unde paseaza si marcheaza. Aducandu-l la 70 de metri de poarta adversa ii anulezi aceste calitati. In al doilea rand, nu ai talie, forta.

Razvan Marin si Stanciu, cu toata deschiderea mea si tot respectul pe care il port acestor jucatori, nu au capacitatea defensiva de a stopa o echipa de calitatea Germaniei. Sunt bucuros cu acest rezultat, mi s-a parut ca de fiecare data cand fortau, aveau ocazii mari. Nita a prins o zi de exceptie. Eu il inteleg pe Mirel si sunt de acord cu filosofia lui, chit ca el a fost un numar 6, dar in momentul in care faci pressing Germaniei, spatiile trebuie sa fie foarte stranse fiecare ei au calitate sa scape si sa te pedepseasca. E clar ca se creeaza spatii, primesc intre linii jucatori, fara un numar 6 nu poti sa acoperi foarte bine", a spus Marius Sumudica pentru digisport.

Antrenorul a vorbit si despre progresele pe care le-a facut tinerii promovati de Mirel Radoi de la echipa U21, dar nu vede cu ochi buni indisciplina lui Ovidiu Popescu, despre care a spus ca mereu cand il avea adversar stia ca este predispus la cartonase galbene. "Mihaila si Man sunt jucatori cu reusite, el merge in continuare pe jucatorii cu care a avut rezultate la U21, si Hagi a crescut in Scotia, merita oarecum sa intre in primul 11.

Mihaila este un jucator care are nevoie sa primeasca mingea in profunzime, sa judece adversarul 1 contra 1, e greu sa joace cu spatele la poarta. Tanase este un jucator in forma, un jucator care a crescut, nu-ti pierde mingea foarte usor, dar fara realizari la nivelul asta. Cred ca trebuie sa plece in strainatate sa dovedeasca, dar la nivelul unui meci cu Germania e greu sa faci difernta, nu avem jucatori care sa poate sa faca asta la acest nivel. Cred ca putem castiga in Armenia, trebuie sa mergem sa castigam.

Daca facem pasi gresiti, diminuam mult sansele de calificare. Eu nu cred ca Macedonia a avut atatea ocazii cu nicio nationala. Avem mari probleme in zona centrala. L-am avut pe Nita in zi de gratie si cu Macedonia si acum. Ovidiu Popescu e jucatorul fara post, azi joaca portar, maine joaca altceva. Profitam cand jucam impotriva lui, cand il aveam adversar le spuneam jucatorilor, jucati la el, ca pana in minutul 15 are cartonas galben, fiindca are atacuri intarziate", a spus Marius Sumudica pentru sursa citata.