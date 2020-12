FRF vrea sa ii ofere lui Mutu inca o echipa nationala, dupa ce i-a fost refuzata plecarea la CFR Cluj

Adrian Mutu a ramas selectioner al reprezentativei U21, dupa ce mutarea sa pe banca campioanei Romaniei nu s-a concretizat, si ar putea primi atributii suplimentare in cadrul FRF.

Desi era preferatul patronului Nelutu Varga, primea un salariu de cinci ori mai mare si CFR Cluj era pregatita sa plateasca clauza de reziliere de 50.000 de euro, mutarea "Briantului" pe banca celor de la CFR Cluj a picat in ultimul moment. Mutu se va ocupa in continuare de selectionata U21, cu care va participa in 2021 al Campioantul European din Ungaria si Slovenia (31 mai - 6 iunie), apoi va face echipa cu Mirel Radoi pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo (21 iulie - 7 august), prima participare dupa cea din 1964, care a avut loc tot in capitala Japoniei. Tot anul viitor, vor incepe preliminariile pentru CE 2023, gazduit de Georgia, asa ca selectionerul va trebui sa urmareasca multe meciuri din Liga 1 si din strainatate.

Printre atributiile noi pe care Adi Mutu le va avea in cadrul FRF, incepand cu 2021, s-ar putea numara si cea de antrenare a noii selectionate U20, cel putin in perioada de consolidare a acestei echipe. In Comitetul Executiv din 30 noiembrie, dupa propunerea Comisiei Tehnice conduse de Mihai Stoichita, FRF a decis infiintarea acestei noi reprezentative, pentru a oferi in continuare meciuri internationale generatiilor U19 care incheie ciclul, eliminand astfel ecartul dintre nationale U19 si U21. Noua reprezentativa U20 a Romaniei va disputa meciuri amicale internationale pana cand jucatorii vor putea face pasul spre reprezentativa de tineret a Romaniei. Romania se alatura unor tari precum Franta, Anglia, Italia, Spania, Germania, Portugalia, Olanda sau Danemarca, fiind singura tara din Europa de Est cu o selectionata la acest nivel de varsta. Cel mai probabil, odata cu noile responsabilitati, remuneratia lui Mutu va fi marita, urmand sa castige mai mult decat cei 50.000 de euro pe an pe care ii are asigurati acum din salariul federal.

Adrian Mutu, "secundul" de la tineret, Razvan Rotaru, si selectionerul nationalei U19, Daniel Oprescu, care va participa anul viitor la Campionatul European gazduit chiar de tara noastra, vor urmari jucatori, vor tria posibili componenti ai lotului, vor conduce stagii de pregatire si vor sta pe banca la meciurile amicale. Printre posibilii componenti ai acestei nationale se regasesc Radu Dragusin (Juventus U23), Louis Munteanu (Fiorentina Primavera), Alexandru Pantea, Ovidiu Perianu, Octavian Popescu (FCSB), Stefan Bodisteanu, Alexi Pitu (FC Viitorul), Ioan Borcea, Ahmed Bani (Dinamo), David Miculescu, Calin Popescu, Damian Isac (UTA), Ionut Mitran, Stefan Baiaram (Craiova) sau Catalin Cirjan (Arsenal U23).