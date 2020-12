Vestea pe care Becali nu voia sa o auda! Reghecampf, dorit de Nelutu Varga la CFR! Noi solutii daca ardelenii nu reusesc mutarea lui Mutu

Dan Petrescu s-a despartit de CFR dupa 3 ani, iar acum oficialii clujeni cauta noi sulutii pentru banca tehnica.

Finantatorul ardelenilor cauta o alta solutie dupa ce a constientizat ca varianta cu Adrian Mutu este destul de dificila. Echipa din Gruia cauta un antrenor capabil, care sa continue ce a facut Dan Petrescu la Cluj.

Nelutu Varga l-ar fi sunat pe Laurentiu Reghecampf si i-ar fi propus sa fie antrenor principal, potrivit Digiport. Patronul ardelenilor se bazeaza pe faptul ca Reghe este liber de contract, iar la echipa sunt deja Chipciu si Iasmin Latovlevici, jucatori pe care ii cunoaste foarte bine.

Mai mult decat atat, la Cluj este deja formata o echipa care se poate bate la campionat si poate emite pretentii in cupele europene. Sotul Anamariei Prodan are mare experienta in Liga 1, iar cand a antrenat la FCSB, a creat o echipa care a dominat campionatul intern si a reusit sa faca performanta si in Europa League, cand a eliminat-o pe Ajax.

Chiar daca Razvan Burleanu a declarat ca Adrian Mutu va ramane la nationala U21, 'briliantul' este in continuare in topul preferintelor patronului lui CFR. Mutu are o clauza de reziliere pe care ardelenii ar trebui sa o plateasca daca il doresc antrenor.

Mai mult de atat, Nelutu Varga mai are pe lista si un antrenor italian a carui identitate nu a fost dezvaluita pana in acest moment.