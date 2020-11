Adi Petre, uitat pe banca de REZERVE la Cosenza! Ce s-a intamplat cu tanarul atacant dupa imprumutul de la FCSB

Dupa cateva luni in care a suferit la FCSB, Adrian Petre a fost imprumutat la Cosenza.

In meciul jucat vineri seara, impotriva celor de la Frosinone, Petre a ramas pe banca de rezerve, nefiind utilizat niciun minut. Antrenorul a mizat o formula ofensiva in care jucatorul lui Gigi Becali nu s-a regasit.

Tehnicianul de la Cosenza are, insa, de gand sa-i dea mai multe minute romanului. Recent, Roberto Ochiuzzi a vorbit despre Adi Petre si despre ce s-a intamplat cu tanarul atacant dupa ce a fost imprumutat in Serie B.

"Adrian a fost atent monitorizat in perioada de mercato din vara. In ultimele saptamani, a crescut mult, a inteles exact ce ii cer si ce trebuie sa ofere. Adrian este un baiat extrem de sensibil, care are nevoie sa simta incredere din partea celor din jur.

Sunt sigur ca timpul lui va veni. Eu trebuie sa fiu cel care il face sa se simtă important pentru echipa. Calitatile sale se vor vedea curand", a declarat Ochiuzzi, potrivit Cosenza Channel.

De cand a ajuns in Italia, Adi Petre a adunat 3 aparitii in tricoul celor de la Cosenza, jucand in total 149 de minute.