Clauza de reziliere a lui Mutu nu ar fi o problema pentru Nelutu Varga! Ce suma ar trebui sa scoata din buzunar patronul CFR-ului pentru a-l pune pe "Briliant" antrenor principal

Dan Petrescu a anuntat luni despartirea de CFR dupa 3 ani, iar acum ardelenii cauta un nou antrenor.

CFR are mai multe variante de antrenori. Cele mai sonore nume sunt Adrian Mutu, Marius Sumudica si chiar Laurentiu Reghecampf. Preferatul lui Nelutu Varga ar fi actualul selectioner de la echipa U21, dar pentru a obtine semnatura lui, CFR ar trebui sa ii achite clauza de reziliere.

Luni, Razvan Burleanu a anuntat ca Mutu si-a prelungit automat contractul cu FRF dupa ce a calificat nationala U21 la Campionatul European. Presedintele FRF nu a precizat insa, ca daca Mutu doreste sa plece, ar trebui sa scoata din buzunar 50 de mii de euro. Aceeasi suma ar fi primit-o in cazul in care era concediat, potrivit DigiSport.

La prima vedere, suma este mica si cei de la CFR ar putea sa o plateasca in orice moment. Mai mult decat atat, salariul viitorului antrenor de la CFR a fi mult mai mic decat cel pe care il avea Dan Petrescu.

Super-Dan ar fi primit 400 de mii de euro pe an la Cluj si ar fi avut in contract bonusuri care i-ar fi adus in total suma de 1,2 milioane de euro pe sezon. Mutu ar primi de la Federatie 4 mii de euro, iar la Cluj ar incasa 20 de mii de euro.

Tweet FRF cfr Mutu Citeste si: