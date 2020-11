EXCLUSIV | Fostul secund al lui Petrescu nu-l vede pe Mutu la CFR: "E ca si cum ai veni din America sa locuiesti in Romania!"

CFR Cluj a pierdut partida din Cupa Romaniei contra lui Poli Iasi cu 0-1.

Imediat dupa partida pierduta in Cupa Romaniei, Petrescu s-a plans din nou de problemele de la echipa. Intr-un interviu acordat celor de la Fanatik, Nelutu Varga ar fi transmis ca vrea sa-l inlocuiasca pe antrenor si ca il doreste pe Adrian Mutu pentru a prelua echipa.

Alin Minteuan, fost secund al lui Petrescu la CFR Cluj, a transmis ca nu-l vede pe Mutu sa preia CFR Cluj in acest moment, deoarece el are un turneu final important de pregatit in anul urmator. De asemenea, Minteuan este de parere ca Nelutu Varga s-a grabit prin a lua aceasta decizie si ca o demisie a lui Petrescu se putea discuta abia in iarna, in pauza competitionala.

"Dan Petrescu a facut multe lucruri bune, nu poti sa iei o decizie la cald vis-a-vis de viitorul clubului. Mai este putin pana la terminarea acestui tur de campionat, mai sunt si cateva meciuri din Europa League, din iarna daca se lua vreo decizie era mult mai indicat. Si decizia cu mine, la fel, lucrurile au fost luate de pe o ora pe alta, sunt sigur ca e in stare de asa ceva.

Eu am avut cu Dan anumite subiecte la care nu am fost pe aceeasi lungime de unda. Ii dau dreptate, nu exista performanta fara disciplina. Nu-l vad pe Adrian Mutu la CFR. E ca si cum ai fi in America si vii sa locuiesti in Romania. Are o calificare la un Campionat European, va dati seama ce fel este acest lucru intr-un CV. Dupa turneul final poate sa mearga sa antreneze la o echipa de club", a declarat Alin Minteuan la Ora Exact in Sport.