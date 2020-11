"Vine ceva din spate in fotbalul romanesc!" Marius Sumudica, impresionat de performanta Romaniei U21! Ce asteptari are de la echipa lui Mutu

Romania U21 a obtinut calificarea la turneul final Euro 2021.

Dupa calificarea "tricolorilor mici", Marius Sumudica a declarat ca este mandru de performanta echipei lui Mutu, dorindu-si ca baietii sa obtina un rezultat la fel de bun ca la editia precedenta din Italia si San Marino.

"N-am reusit sa vad tot meciul pentru ca am avut antrenament, destule probleme pe la echipa, cu jucatori care au iesit pozitiv, dar m-am bucurat cand am aflat scorul final. Felicitari pentru calificare!

E un rezultat important care duce la un turneu final, in conditiile in care este a doua calificare consecutiva. Asta inseamna ca vine ceva din spate in fotbalul romanesc.

Speram sa avem aceeasi atitudine si prestatie ca in Italia si San Marino si sa ne bucuram, chiar daca un EURO de tineret ramane de tineret. In astfel de meciuri pot iesi la rampa viitorii jucatori pentru prima reprezentativa", a declarat Marius Sumudica, potrivit Digi Sport.

Echipa nationala de tineret a Romaniei isi va afla adversarii de la Euro 2021 pe 10 decembrie, cand are loc tragerea la sorti la Nyon. Turneul final se va disputa pe baza unui format inedit, intre faza grupelor si fazele eliminatorii fiind o pauza de doua luni.