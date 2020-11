"Puteam sa iau 'Balonul de Aur'!" Mutu, DERAIAT de droguri si de Mourinho! Ce scriu englezii dupa ce s-a calificat cu nationala la Euro U21

Adrian Mutu (41 ani) a revenit in atentia presei internationale odata cu calificarea la EURO 2021.

Publicatia Goal.com i-a dedicat un articol fostului jucator al lui Chelsea, in care cariera acestuia a fost analizata. Calificarea cu Romania U21 la Campionatul European din 2021 l-au readus pe Mutu in atentia presei engleze.

"'Puteam castiga Balonul de Aur' - cariera controversata a lui Mutu la Chelsea, deraiata de droguri si Mourinho", este titlul articolului in care parcursul in Premier League al fostului decar al nationalei este analizat.

"Atacantul roman avea lumea la picioare, insa totul s-a destramat atunci cand parea ca urmeaza sa straluceasca cel mai tare", isi incepe Josh Thomas articolul.

Englezii au rememorat momentele in care Mutu a stralucit in tricoul lui Chelsea, de la transferul sau de la Parma, dupa sezonul in care inscrisese 22 de goluri in 36 de meciuri.

Desi a avut un start stralucitor in tricoul englezilor, sub comanda lui Claudio Ranieri, Mutu nu a reusit sa se adapteze vietii de star in Premier League, cedand presiunii. Jurnalistul a reamintit si conflictul pe care l-a avut cu Jose Mourinho, care i-ar fi interzis sa mearga la nationala.

Ulterior, atacantul a fost prins dopat, iar cariera sa a luat o turnura neasteptata. Chelsea l-a dat afara si l-a dat in judecata, iar fotbalistul a fost suspendat din fotbal pe o perioada de 7 luni.

"Daca as fi luat alte decizii in trecut, as fi putut castiga Balonul de Aur la un moment dat. Nu as vrea sa ma gandesc la asta prea mult, totusi", a spus Mutu pentru Corriere dello Sport in urma cu ceva timp.

Articolul se incheie cu declaratiile lui Mutu dupa ce a devenit antrenor, care vorbeste despre greselile trecutului sau si despre sfaturile pe care le ofera tinerilor fotbalisti, pentru a nu ajunge intr-o situatie similara cu a lui.