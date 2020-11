Dorin Goian, laude pentru Mutu si Ianis dupa calificarea nationalei de tineret! Ce spune fostul international despre componentii echipei U21

Nationala de tineret a Romaniei s-a calificat pentru a doua oara consecutiv la Campionatul European.

Este pentru prima data in istorie cand nationala "mica" reuseste doua calificari consecutive. Fostul international roman, Dorin Goian, a tinut sa ii felicite intr-o interventie la DigiSport pe Adrian Mutu si pe fotbalistii care au pus umarul la aceasta calificare. Goian l-a laudat pe selectionerul Mutu pentru modul in care s-a apropiat de jucatori si a precizat ca este convins ca multi dintre componentii acestui lot vor face pasul catre prima reprezentativa.

"In primul rand as vrea sa felicit echipa de tineret si pe Adrian Mutu. Este o performanta mare. Adi stie fotbal fara doar si poate, acum si el este cursant la licenta UEFA PRO. Sunt sigur ca pe langa experienta de jucator, invata multe si la aceste cursuri. Are carisma, stie sa se apropie de jucatori, iar tinerii de la U21 au o relatie speciala cu el, a ajuns asa la sufletul lor. Sa te califici de doua ori consecutiv nu este de ici de colo. Practic, se confirma aceasta generatie buna si ma bucura ca Adrian Mutu continua munca grozava pe care au facut-o si Radoi si Daniel Isaila, pentru ca o parte din acesti jucatori au fost antrenati mai intai de Isaila si cred ca trebuie sa ne amintim si de el.

Sunt sigur ca vor face pasul catre echipa mare. Eu cred ca a fost o discutie inte Mirel si Adrian si probabil a fost si o rugaminte a lui Adrian tinand cont ca fost un meci decisiv si a cerut cativa jucaori de la prima reprezentativa", a spus fostul fotbalist de la FCSB sursei citate.

Desi a fost criticat de foarta multa lume dupa evolutia nu foarte reusita din meciul cu Danemarca, Ianis Hagi l-a impresionat pe Goian prin impicarea pe care a avut-o in aceasta partida. De asemenea, fostul international a considerat ca intoarcerea fotbalistului lui Rangers la nationala de tineret este de bun augur in perspectiva turneului final din 2021: "Eu cred ca Ianis s-a intors doar din prisma acestui meci. Faptul ca vrea sa mearga la turneul final e ok. Ma bucur pentru el, ca l-am vazut foarte implicat, chiar daca nu a avut reusite foarte mari.

Multa lume se gandea ca va fi suparat si ca nu va aborda meciul serios, dar a avut o atitudine de jucator profesionist, l-am vazut foarte implicat".

Dorin Goian a evoluat in 60 de meciuri pentru nationala Romaniei si a reusit sa inscrie de 5 ori. Cel mai important gol marcat de fostul fundas central la prima selectionata este, fara doar si poate, cel impotriva Olandei, care a adus calificarea echipei antrenate la acel moment de Victor Piturca la EURO 2008.