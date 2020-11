Mihai Stoica, suparat pe criticii nationalei lui Mutu:"Nu-i inteleg! Oare n-au realizat asta?" Ce l-a deranjat pe managerul FCSB-ului

Nationala U21 a Romaniei s-a calificat pentru a doua oara consecutiv la Campionatul European.

"Tricolorii mici" au terminat la egalitate, scor 1-1, ultimul meci al grupei de calificare contra Danemarcei, intr-un meci disputat pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti.

Au existat insa si critici la adresa echipei antrenate de Adrian Mutu. Acestea s-au bazat in principal pe modul in care s-a desfasurat meciul in ultimele 10 minute, cand ambele echipe au evitat sa atace poarta adversa, dat fiind faptul ca pe tabela era inregistrat un scor care le multumea pe ambele.

Managerul FCSB-ului, Mihai Stoica, a fost deranjat de aceste discutii care au aparut in spatiul public dupa meci si a transmis un mesaj pe contul personal de Facebook, in care ii ironiza pe criticii baietilor lui Mutu.

"Nu-i inteleg pe cei carora nu le convine abordarea selectionatei U21 din meciul de aseara. Oare n-au realizat ca au inca un turneu final in care pot critica, injura si explica ce ar fi facut daca ar fi fost ei acolo? «Haters gonna hate»", a fost mesajul postat de Mihai Stoica dupa meciul de la Ploiesti.

