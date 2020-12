"Antrenorul Mutu e alta persoana decat jucatorul Mutu! Obisnuiti-va cu asta!" Reactia selectionerului cand a fost intrebat de episoadele controversate din cariera sa

Selectionerul nationalei de tineret a facut o serie de dezvaluiri sincere.

Adrian Mutu (41 ani) a vorbit despre episoadele mai putin placute din cariera sa si a dezvaluit cum ar reactiona daca jucatorii pe care ii pregateste ar evada din cantonament.

Deranjat de comparatiile facute intre cariera sa de jucator si cea de antrenor, Mutu a tinut sa le inchida gura criticilor cu un mesaj transant.

"Toate episoadele tulburi din cariera de jucator ma fac sa ma simt inconfortabil! Le vad acum din postura de antrenor. Bine, erau si lucruri care nu aveau treaba cu nationala sau cu programul echipei de club, dar presa le-a dat importanta. Daca nu ati observat inca, va semnalez eu: antrenorul Mutu de acum e alta persoana decat acel jucator Mutu! Obisnuiti-va cu asta!", a declarat Mutu pentru Gazeta.

Intrebat cum ar reactiona daca jucatorii sai ar evada din cantonament, Mutu a raspuns transant: "Lucrurile s-au mai schimbat. Ce faceam eu era o mica parte din ce faceau altii inaintea mea, cu vreo 10 ani in urma. Acum nu mai e asa. Daca m-as confrunta totusi cu un asemenea episod, decizia ar fi una singura: nu i-as mai primi in lot! Niciodata! Eu am platit pentru greselile mele, la fel trebuie sa se intample cu oricine".