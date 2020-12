Tensiuni intre Mutu si FRF! 'Briliantul' a incercat sa rupa contractul si sa plece la CFR, Burleanu nici n-a vrut sa auda! Dezvaluiri de ultima ora

CFR Cluj trece printr-o perioada complicata. Luni, clubul a anuntat despartirea de Dan Petrescu.

Cele doua parti au reziliat de comun acord intelegerea, iar patronul Nelutu Varga a anuntat intentia de a-l aduce ca inlocuitor pe Adrian Mutu. Marti, finantatorul CFR-ului ar fi fost convins de de catre colaboratorii sai, dar si de jucatorii mai importanti de la club, ca Mutu nu ar fi solutia de care are nevoie echipa.

"Nimeni nu are incredere ca Adrian ar putea face fata la CFR. Nu are experienta, iar acolo e nevoie de un antrenor profesionist, cu rezultate, cu o cariera in urma, care sa vina si sa faca treaba. Fiindca obiectivul ramane castigarea titlului", au declarat surse apropiate CFR-ului, conform Gazetei Sporturilor.

Lui Adrian Mutu i-a fost prelungit automat contractul cu Romania U21, dupa calificarea la Campionatul European. Mutu ar fi incercat sa-l convinga pe Mihai Stoichita sa-i fie reziliat contractul cu FRF faca achitarea clauzei de reziliere. Pe Mutu il tine la FRF o 'dezlegare' in valoare de 50.000 de euro. Stoichita s-a opus rezilierii fara plata clauzei.

Intr-o conferinta de presa sustinuta ieri, presedintele FRF Razvan Burleanu, a infirmat zvonurile cum ca Mutu ar fi dorit sa plece, dar a specificat ca orice antrenor care doreste sa se desparta de FRF trebuie sa plateasca suma aferenta rezilierii.

"Directorul tehnic al FRF a discutat cu Adrian Mutu, iar el a infirmat ca a fost contactat pentru o astfel de propunere. Contractul sau a fost prelungit automat dupa obtinerea calificarii, deci el este selectionerul nationalei U21 a Romaniei.

Fiecare antrenor are o clauza de reziliere. Nu te poti desparti de una dintre echipele nationale fara o astfel de clauza, indiferent de numele tau", a transmis Razvan Burleanu intr-o conferinta de presa.

La partida din Europa League contra celor de la TSKA Sofia, pe banca CFR-ului vor fi secunzii lui Dan Petrescu, Costin Curelea si Valeriu Bordeanu.