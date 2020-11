Mutu a facut ANUNTUL! Care este echipa pentru care ar pleca de la nationala de tineret: "Daca vine oferta de la ei, nu am cum sa refuz!" 

Adrian Mutu s-a calificat alaturi de Romania U21 la Campionatul European din 2021.

Selectionerul nationalei de tineret a debutat cu dreptul pe banca tehnica, reusind a doua calificare consecutiva a Romaniei U21 la EURO. Desi numele sau a fost asociat cu cluburi din Liga 1 in aceasta perioada, Mutu a declarat pentru Fanatik ca nu intentioneaza sa plece de la nationala.

Cu toate astea, fostul decar al nationalei a dezvaluit ca exista o singura echipa pe care nu ar putea sa o refuze daca ii face o oferta, Fiorentina.

"Am zis ca raman la nationala de tineret, dar niciodata nu poti sa spui suta la suta. Uite, daca vine o oferta de la Fiorentina, nu am cum sa o refuz! Glumesc acum, pentru ca a venit Prandelli la Fiorentina si nu mai am loc momentan", a spus Adrian Mutu pentru Fanatik.