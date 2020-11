A lucrat cu Mourinho si Guardiola si a dat VERDICTUL: "Pe el il consider prieten! Cu celalalt nu am mai vorbit, nu stiu daca dezamagirea e mutuala!"

Cesc Fabregas (33 ani) a vorbit despre antrenorii care i-au marcat cariera.

Mijlocasul a impartit vestiarul cu doi dintre cei mai valorosi antrenori din lume, Pep Guardiola si Jose Mourinho, insa cand a fost intrebat cu care dintre cei doi se intelege mai bine, Fabregas a raspuns transant.

"Mourinho a fost cel care m-a inspirat cel mai mult dupa plecarea de la Barcelona. Mi-a spus ca am avut divergentele noastre pe teren, cand el era la Chelsea si eu la Arsenal, iar apoi el a mers la Real si eu la Barcelona, insa totul s-a incheiat acolo. Mi-a povestit proiectul sau. Prioritar este profesionalismul, iar astazi continuam sa vorbim si il consider prieten, m-a ajutat mult si e posibil sa fi facut unul dintre cele mai bune sezoane ale mele sub comanda lui.

Cu Guardiola nu am mai vorbit. S-au intamplat lucruri despre care nu trebuie sa vorbesc. Nu stiu daca dezamagirea este mutuala. Era idolul meu din copilarie, poate persoana de la care am invatat cel mai mult, ca jucator, ca idol si apoi ca antrenor", a spus Fabregas pentru Tot Costa.