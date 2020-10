Bulgaria - Ungaria, LIVE TEXT de la 21:45 | Doar 8 echipe raman in lupta pentru un loc la Euro 2020! Prima echipa calificata in finala playoff-ului

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din playoff-ul Euro 2020 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

UPDATE 21:00: Prima echipa calificata in finala playoff-ului pentru Euro 2020 este Georgia, care a invins cu 1-0 nationala din Belarus.

Celelalte 7 partide ale semifinalei sunt programate de la ora 21:45.

Playoff-ul calificarilor la Euro 2020 trebuia sa se dispute in luna martie. Din cauza pandemiei de coronavirus, meciurile au fost amanate pentru lunile octombrie-noiembrie.

In aceasta faza a competitiei, 16 echipe nationale se lupta pentru ultimele 4 locuri disponibile la turneul final al Campionatului European 2020, unde se vor infrunta 24 de reprezentative.

Cele 16 echipe care se lupta in playoff au ajuns in aceasta faza a competitiei in urma rezultatelor obtinute in Nations League, in sezonul 2018/19.

Nationalele au fost impartite in 4 grupe. In aceasta seara este programata semifinala playoff-ului, iar invingatoarele se califica in finala care va avea loc pe 12 noiembrie.

Echipa Romaniei este in grupa A, iar daca va trece de Islanda, va juca in finala impotriva castigatoarei din duelul Bulgaria - Ungaria.

Iata programul complet al semifinalei playoff-ului Euro 2020: