Romania, OUT de la Euro 2020! Care sunt echipele care vor juca la Bucuresti vara viitoare, in turneul final

Euro 2020 va avea loc in perioada 11 iunie - 11 iulie 2021.

La Bucuresti vor avea loc 4 partide, 3 meciuri in faza grupelor si o partida din optimile de finala. Grupa care va juca la Bucuresti este grupa C, din care fac parte Olanda, Ucraina si Austria.

In conditiile in care Romania a fost eliminata din playoff-ul Euro 2020, dupa 2-1 cu Islanda, echipa care va completa grupa este castigatoarea din playoff-ul D. In finala s-au calificat Georgia si Macedonia de Nord.

Programul partidelor din grupa C, de la Bucuresti:

Duminica, 13 iunie 2021

Austria – Castigatoare playoff D

Joi, 17 iunie 2021

Ucraina – Castigatoare playoff D

Luni, 21 iunie 2021

Ucraina – Austria

FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45