Cu cantec spre Euro 2020! Artistul Grigore Lese le-a facut o dedicatie "tricolorilor" inaintea meciului decisiv cu Islanda!

Mirel Radoi a primit o dedicatie emotionanta inaintea partidei cu Islanda.

Artistul Grigore Lese le-a dedicat "tricolorilor" melodia "Canta cucu-n Bucovina".

El le-a facut si o urare, spunand ca le doreste sa straluceasca in barajul pentru calificarea la Euro 2020.

"Urez echipei nationale de fotbal, in Islanda, sa straluceasca! Pentru ca totdeauna romanii, unde s-au dus in lume, au stralucit. Iar lui Mirel Radoi ii urez sa aiba putere sa convinga oamenii sa fie cu o energie buna in arena", a declarat Grigore Lese.

Echipa nationala a Romaniei are o saptamana plina, din 8 pana in 14 octombrie urmand a disputa 3 partide.