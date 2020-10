Nu suntem singurii pierzatori! Ce nationale mai vad Euro 2020 la tv, desi tarilor lor gazduiesc meciurile

Romania nu e singura tara care a pierdut sansa istorica de a juca la Euro 2020 pe teren propriu.

Din cele 12 tari-gazda ale Euro 2020, sapte s-au calificat deja la turneul final, trei sunt eliminate din cursa si alte doua isi joaca prezenta in finalele play-offului de calificare. Echipele puternice, precum Spania, Germania, Italia, Anglia, Olanda, Danemarca si Rusia s-au calificat fara emotii. Azerbaidjan nu a avut nicio sansa si a sucombat dintr-o grupa preliminara cu Croatia, Tara Galilor, Slovacia si Ungaria, acumuland un singur punct, in timp ce Romania si Irlanda au pierdut semifinala play-off-ului de calificare. Ungaria si Scotia mai pastreaza sanse de calificare, dar au si ele o misiune dificila impotriva Islandei si Serbiei.

TARILE CARE GAZDUIESC MECIURI LA EURO 2020:

DEJA CALIFICATE: Danemarca (locul 2 in Grupa D, la un punct in spatele Elvetiei), Olanda (locul 2 in Grupa C, la 2 puncte in spatele Germaniei), Anglia (a castigat Grupa A, cu 6 puncte peste Cehia), Germania (a castigat Grupa C), Italia (a castigat Grupa J, cu 12 puncte peste Finlanda), Rusia (locul 2 in Grupa I, la 6 puncte dupa Belgia), Spania (a castigat Grupa F, cu 5 puncte peste Suedia)

JOACA IN FINALA PLAY-OFF-ULUI: Ungaria (a invins Bulgaria, 3-1 / intalneste Islanda, in finala play-off-ului), Scotia (a invins Israelul, 0-0, 5-3 d.p. / infrunta Serbia in finala play-off-ului)

DEJA ELIMINATE: Azerbaidjan (a terminat Grupa E pe locul 5, cu 1 punct acumulat), Romania (infranta de Islanda, 1-2, in semifinala play-off-ului), Irlanda (infranta de Slovacia, 0-0 si 2-4 d.p., in semifinala play-off-ului)