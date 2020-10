Ne-au scos pe noi de la Euro 2020 si apoi au RETROGRADAT! ISLANDA, prima nationala din Nations League PICATA in liga inferioara

Meciurile de miercuri din Nations League au confirmat retrogradarea nationalei Islandei, cea care a eliminat Romania in drumul spre Euro.

Dupa victoria cu 2-1 contra tricolorilor in play-off-ul pentru Europeanul de anul viitor, Islanda a suferit doua infrangeri (0-3 cu Danemarca si 1-2 cu Belgia), ambele pe teren propriu, in grupa din Nations League A.

Cu zero puncte dupa patru etape, nordicii nu mai au nici o sansa sa evite ultimul loc intr-o serie din care mai face parte Anglia. Ca urmare, Islanda a devenit prima nationala din sezonul 2020-2021 al Nations League care e matematic retrogradata in liga inferioara, in cazul de fata Nations League B, unde se afla deocamdata si Romania.

Interesant e faptul ca islandezii s-au concentrat in aceasta luna exclusiv pe barajul cu Romania, ei folosind in partidele din Nations League multi jucatori de rezerva.

La randul lor, tricolorii risca si ei retrogradarea in liga C, asta in cazul in care Romania va fi depasita in clasamentul final al grupei si de Irlanda de Nord, diferenta dintre cele doua echipe fiind acum de numai 3 puncte.