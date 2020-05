Suntem blestemati si la PES?! INCREDIBIIIL! Romania, SCOASA din semifinalele eEuro 2020 cu gol in minutul 89! Am avut BARA in prelungiri! VIDEO

Romania a ajuns pana in semifinalele eEuro 2020!

Dupa ce am scos din competitie Germania si Olanda, nationala lui Adi Urma si Cristi Radu a fost la cateva secunde distanta de finala celui mai tare turneu virtual organizat vreodata! UEFA a pus la bataie 100 000 de euro pentru turneul final eEuro!

Dupa ce Cristi Radu a invins in primul meci cu 2-1, Adi Urma a cedat cu 4-2 in cel de-al doilea joc si s-a ajuns in decisiv. Tot Adi Urma a jucat. Jucatorul profesionist legitimat la AC Milan a fost la un pas de o victorie uriasa si de o finala istorica pentru Romania, dar a pierdut cu 3-2. Golul victoriei sarbilor a fost marcat in minutul 89! Romania a avut si o bara in prelungiri, dupa ce Adi a trecut totul pe atac!



România 1-2 Serbia

Meciul 1: Cristian Radu v Stefan Slavković 2-1

Meciul 2: Adrian Urmă v Marko Roksić 2-4

Meciul decisiv: Adrian Urmă v Marko Roksić 2-3