"Vreau sa cred ca a fost un accident! Nu a fost seara noastra!" Prima reactie din partea FRF dupa ce Romania a ratat calificarea la Euro 2020

Romania va gazdui 4 meciuri de la Campionatul European 2020, dar echipa nationala nu va fi prezenta la turneul final.

"Tricolorii" au fost eliminati din playoff-ul Euro 2020 de Islanda, scor 2-1. Imediat dupa meci, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita, a vorbit despre evolutia jucatorilor lui Mirel Radoi.

"Si noi suntem dezamagiti. Nu prea a fost seara noastra. Puteam sa revenim in joc daca eram mai atenti. Nu pot sa ma iau de arbitraj, dar toata lumea a vazut. Aveam sansa sa ne ducem in prelungiri.

Dar din pacate, asta este, mergem mai departe. E foarte greu sa joci cu o echipa care are 1,90 metri si aseaza liniile la 35 de minute de poarta lor, sunt buni saritori la cap, nici macar nu poti sa apelezi la mingi aruncate.

N-ai nicio sansa, au inchis foarte bine culoarele, au avut si stiinta pressingului. Constructia noastra nu a mai fost ca in meciul cu Austria, a fost foarte greu sa jucam intre linii. Ei au beneficiat de un picior stang de exceptie, care face diferenta si in Anglia.

Eu vreau sa consider ca e un accident, ca ati vazut ca ei si-au dorit. Nicio reusita individuala nu am avut, nu am reusit sa scoatem om din joc prin dribling. Stanciu macar a incercat, a facut mare risipa de efort.

Trebuie totul sa aiba mult echilibru acum, dar remontada lor ii apartine lui Mirel. Sper sa reuseasca sa-i remonteze si sa construim pentru viitor", a declarat Mihai Stoichita, potrivit DigiSport.