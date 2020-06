Grupa DE COSMAR pentru Romania la EURO 2020! "Tricolorele" debuteaza pe 3 decembrie 

Tragerea la sorti a grupelor Campionatului European de handbal feminin s-a tinut astazi.

Competitia se desfasoara in Danemarca si Norvegia, in intervalul 3-20 decembrie. Echipele sunt repartizate cate 4 in 4 grupe, iar primele trei din fiecare grupa se califica in Main Round.

Romania a intrat in Grupa D, alaturi de Norvegia, Germania si Polonia. Primul meci al "tricolorelor" se joaca pe 3 decembrie, impotriva Germaniei la Trondheim.

Grupele EURO 2020:

Grupa A: Franta, Danemarca, Muntenegru, Slovenia

Grupa B: Rusia, Suedia, Spania, Cehia

Grupa C: Olanda, Ungaria, Serbia, Croatia

Grupa D: Romania, Norvegia, Germania, Polonia