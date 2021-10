O fostă echipă din Liga 1 este în insolvență și nu poate plăti 1.000 de lei pentru cazarea jucătorilor!

Aurel Ionel Stan, care la data de 20 august a fost numit de către Adunarea Generală a Acționarilor în funcția de administrator special al AFC Dunărea 2005 Călărași, a vorbit în presa locală despre problemele pe care le-a găsit la club și măsurile luate pentru stabilizarea financiară a societății.

Vor să scape de "jucătorii care se cred mercenari"

"Vrem să promovăm jucători călărășeni. Clubul consumă foarte mulți bani cu acești jucători care se cred mercenari, dar nu îi interesează atmosfera care este în Călărași. Tocmai de aceea trebuie să promovăm sportivii noștri din Călărași și vom avea măsuri ample de atragere a tinerilor în clubul de fotbal Dunărea Călărași.

Mă mândresc la ora actuală cu ce se întâmplă la U19, acesta este viitorul echipei de fotbal Dunărea Călărași: copiii crescuți de noi. Dacă de-a lungul timpului, acum cinci-șase ani de zile, se aloca importanță juniorilor din cadrul echipei de fotbal, acum nu mai aveam nevoie de acei străini cu care cheltuim sume importante. Am găsit la club 23 de jucători veniți din alte regiuni ale țării, jucători pentru care noi plătim 1.000 de lei pe lună cazare. Înmulțiți dumneavoastră să vedeți ce economie putem să facem prin atragerea jucătorilor din Călărași.

Clubul avea cheltuieli lunare de aproximativ 150.000 de euro pe lună!

Ca o formă de reorganizare pe care ne-o impune și legea este aceea de renegociere a tuturor contractelor, inclusiv cele de prestări sportive. În luna octombrie a anului trecut, necesarul de bani pentru funcționarea clubului de fotbal era de 727.000 de lei. Prin negocierea pe care am purtat-o cu jucătorii, cu stafful și cu toți factorii care sunt implicați am reușit, la data de astăzi, să avem necesar 367.000 de lei. Probabil că această sumă se va reduce pe măsură ce jucătorii care nu au activitate sportivă competițională, veniți din alte părți, îi vom înlocui cu juniorii noștri.

Jucătorii nu erau motivați să joace deși oferta lor salarială era foarte bună; inclusiv factorii de conducere ai clubului nu aveau o atitudine corespunzătoare, în sensul că nu se ocupau de antrenament, ci mai mult se ocupau de atmosfera din cadrul clubului. Înclinația jucătorilor era spre a nu participa la joc, fiind cumva acoperiți de contractele pe care le-am găsit la club, este un contract care are o sumă fixă de prestație a activității sportive și nu o motivare a aportului adus în joc. Din păcate, la ora actuală, trebuie să păstrăm aceste contracte până pe 30 iunie 2022.

Administratorul special a schimbat antrenorul, iar jucătorii au făcut febră musculară cu noul preparator fizic

Imediat cum am constatat aceste aspecte la club, am adus, în primul rând, un preparator fizic și, după primele trei antrenamente cu fotbaliștii, aceștia au făcut febră musculară, ceea ce nu este normal la o echipă de fotbal profesionistă. Am renegociat salariile cu toți jucătorii și cu stafful tehnic și am oferit în această perioadă oportunitatea de joc pentru toți jucătorii.

Cei care nu au acceptat oferta care le-a fost făcută de club au avut posibilitatea să plece la alte echipe, unde considerau că pot să obțină salarii mai bune. Iar pe activitate organizatorică am propus și am schimbat antrenorul de fotbal, care, din păcate, și la ora actuală, deși i-am dat o sarcină foarte importantă pentru județul Călărași, aceea de a fi șeful centrului de copii și juniori, încă mai are reminiscențe și lacune în comportament pe care le vom discuta și vom lua măsuri”, a declarat Aurel Ionel Stan, în cadrul unei conferințe de presă, citat de Observator Călărași..

Dunărea a pierdut cei mai importanți jucători și a intrat în insolvență

Dunărea Călărași a fost înființat în 1962, sub denumirea Celuloza Călărași, și joacă pe Stadionul "Ion Comșa" (10.400 locuri), care a fost renovat în 2018 și a primit instalația de nocturnă a fostei arene din Giulești. Deși a jucat mai mult în Divizia B și Divizia C, "Valahii" sunt una dintre echipele de fotbal de tradiție din lunca Dunării de Jos, alături de Unirea Slobozia, Dunărea Giurgiu sau SN Oltenița.

Echipa a petrecut doar sezonul 2018-2019 în Liga 1, când a fost antrenată de Dan Alexa și în lot s-au găsit jucători precum Gabriel Iancu, Cătălin Straton, Srdjan Luchin, Ştefan Vlădoiu, Valentin Alexandru, Valentin Munteanu, Steliano Filip, Cristian Sîrghi, Gabriel Enache sau Alexandru Bourceanu. Călărășenii au ajuns de trei ori în sferturile de finală ale Cupei României (1991-1992, 2018-2019, 2020-2021).

Dunărea Călărași a solicitat intrarea în insolvență, în iunie 2021, moment în cared i-a pierdut pe antrenorul Cristi Pustai și 30 de fotbaliști, printre care Vali Alexandru, Alin Cârstocea, Răzvan Began, Cristi Pușcaș, Charles Acolatse, Baudouin Kanda, Saifeddine Alami, Bogdan Șandru, Cristi Bud, Vasile Gheorghe, Sandro Djurici, Ariel Lopez și Stefan Krell.