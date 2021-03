Declaratii GENIALE ale POETULUI Iosif dupa 4-0 cu Calarasi: "Am zis ca poate fi 'Cina cea de taina astazi'. Am vazut 'Greu de ucis' aseara. Pregatim 'Pantelimonul petrece' la ultima etapa"

Rapid are 'finala' pentru playoff cu Metaloglobus, in ultima etapa a sezonului regulat din B.

Giulestenii s-au inpus cu 4-0 in fata Dunarii Calarasi si au intrat din nou in calculele promovarii. AICI vezi cum arata clasamentul inaintea rundei finale din Liga 2. https://www.sport.ro/liga-2/asa-ceva-nu-se-mai-vede-nicaieri-in-lume-nicaieri-nu-e-bataia-asta-12-echipe-stau-in-6-puncte-in-liga.html

Mihai Iosif, numit din nou principal dupa ce Nicolae Grigore si-a dat demisia, a facut declaratii savuroase la finalul jocului. Iosif a ales deja muzica pentru derby-ul cu Metaloglobus, care va decide daca Rapid intra sau nu in lupta pentru promovare.

"Am stat mult de vorba saptamana asta, am facut o masa, am stat toti, am spus: 'Poate fi 'Cina cea de taina' sau 'Petrecerea continua'. Asa am zis'. Cineva acolo sus ne iubeste. Aseara am vazut 'Greu de ucis'. Vrem sa auzim vechea melodie 'Pantelimonul petrece' dupa meciul cu Metaloglobus. Va fi o finala pentru playoff cu Metaloglobus. Au rapidisti foarte multi acolo. Putem sa jucam oriunde, si pe sintetic, si oriunde, intensitatea va fi aceeasi pentru toti. I-am pupat pe jucatorii mei, o sa-i pup in continuare.

Tin la toti la fel de mult. Echipa da valori, asta trebuie sa fim noi, o echipa. Nu ma refer doar la cei din teren, sunt si cei care raman rezerve, la cei care raman in afara lotului. Nu stiu ce ar insemna sa antrenez in Liga 1, dar sa promovez cu Rapid, acum, ar fi cea mai mare bucurie a vietii", a spus Iosif la finalul jocului.