Dunarea Calarasi - Dinamo, LIVE TEXT de la ora 20:00 | Adversar accesibil pentru dinamovisti care viseaza sa castige Cupa! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Cupa Romaniei pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Ultimul meci din sferturile de finala ale Cupei Romaniei le pune fata in fata pe Dunarea Calarasi si Dinamo.

"Cainii rosii" au un adversar accesibil si spera sa poata salva acest sezon cu o prestatie cat mai buna in Cupa.

Echipa lui Cristi Pustai are, insa, un parcurs bun din punct de vedere sportiv, fiind neinvinsa in meciurile oficiale disputate in Liga a 2-a in 2021, si nu s-ar lasa usor invinsa in aceasta faza a Cupei Romaniei.

Dinamo si Dunarea Calarasi s-au mai intalnit pana acum in 4 meciuri directe, la nivelul Ligii 1, fiecare echipa impunandu-se in cate o partida, iar alte doua dueluri incheindu-se la egalitate.

Echipele deja calificate in semifinalele Cupei Romaniei sunt Universitatea Craiova, Viitorul Pandurii Tg. Jiu si Astra.

Partida dintre Dunarea Calarasi si Dinamo este programata in aceasta seara, de la ora 20:00, si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

Dunarea Calarasi: Began - Sirbu, Sandru, Wiktorski, Salceanu - Tudoran, Puscas, Djuric, Ciucur - Kanda, Bud

Dinamo: Esanu - Radu, Ehmann, Grigore, Filip - Nepomuceno, Anton, Achim, Fabbrini - Gueye, Magureanu