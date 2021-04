Gafa monumentala la meciul dintre Calarasi si Mioveni! Oaspetii au dus scorul la 3-0 inainte de pauza dupa o greseala de cascadorii rasului in apararea echipei lui Pustai!

CS Mioveni a facut o prima repriza de vis la Calarasi in etapa a treia a playoff-ului de promovare in Liga 1.

In minutul 37 tabela arata deja scorul de 2-0 pentru echipa lui Alexandru Pelici, gratie golurilor marcate de Ionut Burnea. Iar pentru ca dezastrul sa fie complet pentru Cristi Pustai, in minutul 41 jucatorii sai au fost protagonistii unei faze care cu greu se poate vedea chiar si in ligile de amatori.

La o minge de urmarire trimisa de un jucator al Mioveniului, portarul Began a iesit la 35 de metri de propria poarta pentru a respinge, insa s-a incurcat cu coechipierul sau Kamil Wiktorski, iar Bogdan Rusu a profitat, le-a 'furat' mingea celor doi si a inscris in poarta goala.

Cosmarul a continuat si dupa pauza pentru Dunarea Calarasi. In minutul 52, Stefan Blanaru a facut 4-0 dupa o noua iesire gresita din poarta a lui Began. Alami a redus din diferenta in minutul 53, insa doar 5 minute mai tarziu Blanaru a facut 'dubla'.