Academica Clinceni - FCSB, LIVE de la ora 20:15 | FCSB, obligata sa castige pentru a reveni pe locul 1! Echipele probabile

FCSB o infrunta in aceasta seara, de la ora 20:15, pe Academica Clinceni, in ultima partida din etapa a doua a playoff-ului Ligii 1.

Inaintea acestui meci, echipa lui Ilie Poenaru este pe locul 6, cu 22 de puncte, iar FCSB ocupa a doua pozitie a clasamentului, cu 36 de puncte, cu doua puncte mai putin decat CFR Cluj, care are insa un meci in plus.

Cele doua echipe se confrunta cu probleme de lot. Academica Clinceni este afectata de noul coronavirus, fiind depistate 4 cazuri de Covid-19, 3 in randul fotbalistilor si unul in persoana lui Ilie Poenaru.

De cealalta parte, FCSB are probleme din cauza accidentarilor. Toni Petrea nu se poate baza pe Olaru, Coman sau Miron, acesta din urma fiind, insa, recuperat si putand prinde cateva minute.

Partida dintre Academica Clinceni si FCSB este programata de la ora 20:15 si va fi transmisa live pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

Academica Clinceni: Valceanu - Pashov, Patriche, Gardos, Dobrescu - Cebotaru, Moulin - Popa, Cordea, Longher - Rusescu

FCSB: Vlad - Cretu, Harut, Ov. Popescu, Radunovic - Oaida, Sut, Pantiru - Morutan, Tanase, Oct. Popescu