Ouzounidis, daramat dupa infrangerea cu Clinceni: "Am meritat sa luam bataie. A fost un meci tare, tare rau!" Ce a spus grecul dupa dezastrul de la Calarasi

Marinos Ouzounidis a pierdut al doilea meci pe banca CS Universitatea Craiova.

Grecul e total nemultumit de jocul echipei sale. Ouzounidis spune ca infrangerea e normala dupa modul in care s-a jucat meciul de la Calarasi.

"Am luat ce am primit de la meciul asta. Nu am jucat ce stim sa jucam, am facut greseli, am meritat sa luam bataie. Jucam la 3 zile, nu stim niciodata dinainte in ce stare vor fi jucatorii. Am facut greseli, nu am facut ce am stabilit inaintea meciului. Am vrut sa punem adversarul sa alerge. Clinceni a meritat sa castige. Am pierdut multe mingi, am incercat dupa doua sau trei pase sa fim decisivi. Vom incerca sa ne recuperam agresivitatea.

Azi a fost un meci foarte, foarte rau pentru noi. Jucatorii au facut foarte mult pana acum. Asta e fotbalul, trebuie sa jucam in continuare, sa acceptam ce ni s-a intamplat. Cel mai important e sa ne gasim motivatia", a spus Ouzounidis la Digisport.