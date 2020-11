Ultima ora! Dan Alexa se intoarce pe banca tehnica! Ce echipa va pregati fostul antrenor de la Rapid sau Dunarea Calarasi

ASU Poli Timisoara trece printr-o perioada foarte buna in Liga 2, fiind neinvinsa in ultimele 5 etape si situandu-se pe pozitia a doua a clasamentului.

Cu toate acestea insa, Prosport informeaza ca in urma cu putin timp antrenorul timisorenilor, Octavian Benga, a decis sa isi dea demisia. Sursa citata noteaza ca aceasta decizie a lui Benga a venit in urma numirii lui Dan Alexa in functia de director tehnic al clubului de pe Bega.

"Astazi mi-am reziliat contractul cu Poli. Am avut ieri o discutie cu cei din conducere. Au cerut anumite schimbari, cu care eu nu am fost de acord. Mi s-a cerut sa colaborez, sa avem un director tehnic. Nu mi s-a cerut demisia. Dar a fost decizia mea, deoarece eu am dorit sa continuam cu acelasi mod de lucru ca pana acum. Pana acum eu mi-am asumat tot, eu am facut tot si doream sa continui sa-mi asum totul ca si pana acum si de acum incolo. Am considerat ca e mai bine sa plec, decat sa fie anumite disensiuni. Pana la urma, ei sunt amfitrionii clubului. Dar si eu am un mod de lucru si o personalitate pe care nu mi le pot schimba", a spus Benga sursei citate.

Astfel, Dan Alexa urmeaza sa il inlocuiasca pe Benga pe banca tehnica a alb-violetilor, dar acesta va fi supus unei presiuni destul de ridicate, intrucat echipa a avut rezultate foarte bune sub conducerea lui Octavian Benga.

In acelasi interviu, Benga chiar a tinut sa sublinieze acest aspect, evidentiind performantele pe care le-a reusit la carma Politehnicii Timisoara, in conditii financiare destul de grele: "Am venit la echipa acum un an. Am reusit, in 20 de meciuri oficiale, sa am doua rezultate negative. Am avut o medie de 2 puncte pe meci. Eu zic ca este o medie foarte buna, dat fiind bugetul nostru, dar si ceea ce aveau la dispozitie celelalte echipe. Noi avem bugetul al 20-lea si am reusit media acesta. Pe noul antrenor va fi o presiune mare".

In incheiere, Benga a precizat ca recent a refuzat o oferta foarte avantajoasa din punct de vedere financiar pentru a ramane la Timisoara: "Le multumesc jucatorilor, pentru ca ei au dus greul, suporterilor, dar si staffului. Eu am avut o oferta, chiar sambata. Era un salariu de patru ori mai mare. Duminica am refuzat, pentru ca voiam sa raman la Poli".