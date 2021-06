Voluntari - Dunarea Calarasi, LIVE de la 20:30 | Lupta stransa la baraj! Tamas ar putea juca ultimul meci din cariera

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Voluntari si Dunarea Calarasi pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Voluntari a reusit sa se impuna cu 2-1 in meciul tur, dupa ce Dunarea a deschis scorul in minutul 31, prin Kanda. Jefte a egalat cu cinci minute inainte de pauza, dar Alexandru Vlad a reusit sa aduca victoria echipei sale in minutul 73.

Ilfovenii se afla pentru a treia oara la baraj cu o echipa din a doua liga pentru mentinerea in Liga 1, dupa ce s-au impus cu UTA in 2016 si Chindia in 2018.

De cealalta parte, daca ar reusi sa intoarca rezultatul, Dunarea Calarasi s-ar intoarce in primul esalon dupa o absenta de doi ani.

Meciul are o insemnatate aparte pentru Gabi Tamas, care a anuntat la finalul turului ca se gandeste serios sa se retraga din fotbal.