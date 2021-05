Dunarea Calarasi prinde dramatic ultimul loc de baraj pentru accederea in Liga 1! Timisoara le da mana o ajutor eleviilor lui Pustai si remizeaza la Csikszereda

Ultima etapa a playoff-ului Ligii a 2-a a avut si ea parte de dramatism.

In ciuda faptului ca se cunosteau deja cele doua nou-promovate, FCU Craiova si Rapid, ultima etapa a playoff-ului ligii secunde a oferit suspans in ceea ce priveste locul 4, ultimul care are drept de a jucat la baraj pentru promovarea in Liga 1.

Echipa din Csikszereda avea nevoie de victorie pe teren propriu pentru a prinde locul 4, insa echipa condusa de Dan Alexa, Poli Timisoara, le-a stricat planurile si a revenit, dupa ce gazdele au avut 2-0 la pauza. Pntru formatia lui Suciu a marcat Marvie Schieb (32'), Juan Bauza (45'+1), iar pentru timisoreni David Kelemen (61' autogol) si Ioan Mera (80').

Dunarea Calarasi a reusit sa remizeze la Craiova, 0-0, punct care i-a fost suficent pentru a terminat pe locul 4. In barajul pentru promovarea in Liga 1 se vor intalni FC Voluntari cu Dunarea Calarasi, respectiv FC Hermannstadt - CS Mioveni.