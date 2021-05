"Craiova si Rapid sunt promovate!" Mioveni si Calarasi au incheiat la egalitate si s-au blocat reciproc in drumul spre Liga 1

CS Mioveni si Dunarea Calarasi au incheiat la egalitate meciul din etapa a opta a playoff-ului Ligii a 2-a.

Egalul dintre Mioveni si Calarasi, scor 1-1, le usureaza primelor doua clasate din Liga 2 drumul spre prima liga.

In momentul de fata Mioveni se afla pe locul trei in clasament, cu 44 de puncte, in timp ce Dunarea Calarasi ocupa locul patru, cu 43 de puncte.

Primele doua pozitii in clasamentul ligii secunde sunt ocupate de FC U Craiova 1948 (49 de puncte) si Rapid (46 de puncte). Ambele echipe au cu un meci mai putin disputat decat ocupantele locurilor trei si patru.

Cristi Pustai, antrenorul Dunarii Calarasi, este de parere ca atat Craiova, cat si Rapid sunt in momentul de fata ca si calificate in prima liga.

"Locurile 3-4 sunt disputate de 3-4 echipe, sa vedem ce se intampla cu Rapidul. Cred ca putem spune ca Craiova si Rapid sunt promovate, asta e parerea mea, asa simt. In momentul acesta, ambele echipe ne-am blocat in lupta pentru promovarea directa. Ramane barajul, e o sansa foarte mica, dar o vom juca pentru a ne masura fortele", a spus Pustai la finalul meciului dintre Mioveni si Calarasi, la Digi Sport.