Stati ca s-a enervat Mita! :) "Vad ca trageti, asa, niste concluzii... N-am mai luat 3 goluri de cand sunt eu antrenor. A, ba da, cand venisem de doua zile!" Ce a spus Iosif dupa infrangerea de la Calarasi

Mihai Iosif a fost nervos la interviul de dupa meciul cu Dunarea Calarasi.

Antrenorul Rapidului a parut iritat de intrebarile reporterului si nu i-au convenit concluziile trase de jurnalista care l-a chestionat.

"Ati vazut ca ne-am retras? Am luat golurile pe contraatac, nu ne-am retras. Am avut 7-8 ocazii. Cand esti ranit sufleteste, material... atunci dai totul. Am fost in situatia asta. Le-am zis si jucatorilor. Asa au facut cei de la Calarasi astazi. Ma abtin sa comentez arbitrajul, asa cum am facut intotdeauna. Nu e problema mea sa comentez arbitrajul. Am spus acum cateva etape ca este o lupta stransa, ca echipele sunt bune.

Poate am fost luat in ras, dar vedeti ca sunt echipe bune, totul este echilibrat. Vad ca trageti niste concluzii mereu dumneavoastra... Nu am luat 3 goluri in niciun meci pana acum, doar in primul meci, cand abia venisem de doua zile. Am intrat prost de la pauza, asta s-a intamplat. Am pierdut toti, nu X sau Y. Toti, in frunte cu mine. In 2015, cand am promovat, nu era nimic, eram doi la felia de salam. Am promovat cu inima, cu sufletul si am fost uniti. Nu aveam nimic! Asa trebuie sa fim si acum", a spus Iosif la Digisport.