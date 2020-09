Veste socanta pentru Astra! Dupa alegerea noului primar al Giurgiului, echipa poate parasi stadionul si se poate intoarce la Ploiesti

Noul primar al orasului de pe Dunare vrea sa refaca total zona in care se afla stadionul si sa acorde prioritate clubului Dunarea Giurgiu.

Cu Lucian Iliescu (1996-2012) si Nicolae Barbu (2012-2020) la carma orasului, patronul Ioan Niculae si clubul de fotbal Astra au avut aliati fideli la conducerea orasului de pe Dunare. Situatia se complica serios pentru clubului lui Ioan Niculae, pentru ca postul de primar a fost castigat la ultimele alegeri locale de Adrian Anghelescu (53 ani), un comandant de aeronava din noua generatie de politicieni a PNL, care va avea majoritate atat la nivelul Consiliului Local, cat si la Consiliul Judetean.

IOAN NICULAE SI-A PIERDUT MARE PARTE DIN AVERE SI INFLUENTA POLITICA

Desi averea sa a inceput sa se subtieze, scazand de la 1.7 miliarde de euro, in perioada cand era considerat cel mai bogat roman, Niculae detine inca active de peste 500 de milioane de euro si afaceri prospere in agricultura si in industria chimica. El este un apropiat al PSD, fiind condamnat, in 2015, la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru ca ar fi finantat ilegal campania electorala a lui Mircea Geoana cu un milion de euro. In ultimii ani, influenta sa politica s-a erodat, fata de vremurile cand punea presiune pentru schimbarea legislatiei nationale si avea intrare pana la nivelul membrilor Guvernului.

De asemenea, in ultima vreme, gandurile sale s-au indreptat din ce in ce mai putin catre fotbal, fiind condamnat, in noiembrie 2018, la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare in prima instanta, fiind acuzat de savarsirea infractiunilor de cumparare de influenta, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani. In iunie 2020, Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat rechizitoriul intocmit intr-un caz in care patronul Astrei este judecat alaturi de Adriean Videanu si de oficiali ai Romgaz, pentru o subventionare ilegala a pretului gazelor primite de grupul InterAgro.

NICULAE A PLATIT RENOVAREA ARENEI, PRIMARIA ACHITA INTRETINEREA SI UTILITATILE

Dupa doua tentative esuate de fuziune cu Petrolul, in 2003 si 2009, transplantul fiind respins de fanii ploiesteni si de neintelegerile cu autoritatile din Prahova, Ioan Niculae si-a mutat echipa la Giurgiu. Desi Astra s-a mutat definitiv pe arena "Marin Anastasovici" din Giurgiu abia in 2014, intre primarie si Asociatia Fobal Club Astra s-a semnat contractul nr. 16.833/30.09.2010 si actual aditional nr.1/27.07.2012 privind asociatia in participatiune.

Fostul primar Nicolae Barbu a explicat ce inseamna acest lucru, in momentul in care le-a cerut aprobarea consilierilor locali: "Asocierea prevede ca firma lui Nicolae sa suporte 100% contravaloarea investitilor, deci Primaria nu investeste nimic in constructii. El vine cu investitia in asocierea cu noi si nu ne cere bani pentru partea noastra. Noi ii dam doar dreptul sa-si faca autorizatia de constructie, pentru firma. Noi ne scadem orice cota de investitie in intretinerea bazei: curent electric, gaze etc. Aceasta contributie se scade din asociere, iar cheltuielile de functionare ale clubului le suporta dansul. Repet, Primaria a platit pana acum doar intretinerea bazei sportive, baza care este a municipalitatii si asa va ramane intotdeauna. Autorizatia se scoate pe numele asociatiei sportive, unde suntem parte in procente egale de 50%".

Practic, baza sportiva din Giurgiu, care a fost modernizata complet in 2013, cu un cost de aproximativ 3 milioane de euro, a ramas in proprietatea Primariei Giurgiu, care a platit in ultimii 6-7 ani cheltuielile de intretinere catre SC Giurgiu Servicii Locale SA si facturile la utilitati, sumele ridicandu-se la sute de mii de lei pe luna. In cel mai bun caz, dupa schimbarea conducerii orasului, Astra se va vedea nevoita sa joace pe acelasi stadion alaturi de rivala locala Dunarea Giurgiu, iar in cel mai rau caz Primaria va rascumpara suma ramasa de achitat in contul renovarii si va evacua echipa lui Ioan Niculae, urmand ca aici sa joace doar cei care platesc chirie, precum FCSB. In aceasta situatie, solutia este ca echipa sa revina la Ploiesti, pe Stadionul "Astra", care are 10.000 de locuri si poate fi omologat din nou pentru meciuri de Liga 1. Sau, in caz extrem, sa fuzioneze si sa cedeze locul unei echipe din Liga 2, care ar fi dispusa sa plateasca pentru promovare, cum este in acest moment Petrolul.

CE DORESTE SA FACA NOUL PRIMAR CU STADIONUL DIN GIURGIU

Conform programului sau electoral, Adrian Anghelescu vrea sa introduca stadionul "Marin Anastasovici" intr-o zona comerciala si de agrement mai ampla, alaturi de Sala Polivalenta "Chauncey Hardy". Anghelescu doreste atragerea de fonduri europene si de finantare guvernamentala pentru crearea unei plaje, a unui port turistic, a unei faleze si a unui circuit de promenada, a unei zone de restaurante si spatii de joaca de-a lungul Canalului Plantelor si Ostrovului Mocanasu. De asemenea, vrea modernizarea Parcului Steaua Dunarii, pentru crearea unei zone de picnic, spectacole, street-food, targ de vechituri si antichitati, patinoar, pista de biciclete si de karting, impreuna cu o zona comerciala concentrata in scop turistic, care sa atraga vizitatorii straini veniti cu navele de croaziera pe Dunare, bucurestenii si bulgarii din Ruse.

DE CE E IMPORTANT CLUBUL DUNAREA GIURGIU

De asemenea, in timpul campaniei electorale, foarte multi alegatori l-au implorat pe candidatul PNL sa readuca gloria clubului Dunarea Giurgiu, echipa istorica a orasului, iar noul edil ar dori sa le indeplineasca dorinta, dupa ce a fost ales in functie. Infiintata in 1963 si desfiintata de Ioan Niculae, din considerente financiare, dupa ce o transformase in Astra II, echipa a fost reinfiintata in 2013 si are si echipa feminina, din 2017. SCM Dunarea 2020 Giurgiu este inscrisa in Liga 4, se afla in subordinea primariei si ar trebui sa evolueze, incepand cu anul urmator, pe Stadionul "Dunarea Port", aflat acum in reconstructie, care va avea 1.700 de locuri.

Dunarea Giurgiu este una dintre echipele de traditie ale fotbalului romanesc, fiind o obisnuita a Diviziei B, in perioada cand Santierul Naval era unul dintre cele mai mari din Romania, cu 3.500 de angajati, in timpul regimului comunist. Pentru echipa au evoluat Gino Iorgulescu, Constantin "Bebe" Nasturescu, Narcis Coman, Marius Croitoru, Raul Rusescu, Sabin Ilie, Marian Savu, Razvan Plesca sau Nana Falemi. Desi Astra a castigat titlul in Liga 1, Cupa Romaniei si Supercupa Romaniei, a avut jucatori de nationala si a jucat in Europa League, tribunele au fost mai mult goale si microbistii din Giurgiu nu s-au atasat de ea si considera ca Dunarea este echipa lor de suflet.