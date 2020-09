Denis Alibec rupe tacerea dupa ce a ratat transferul in Turcia: "Sunt putin suparat pe Ioan Niculae. Ma asteptam sa fie putin alaturi de mine, dar fiecare face ce vrea"

Denis Alibec a fost unul dintre jucatorii care au impresionat in dubla nationalei Romaniei din Nations League.

Atacantul Astrei a jucat bine in meciul cu Irlanda de Nord, scor 1-1, si a reusit sa inscrie in victoria de aseara cu Austria, scor 3-2. Chiar daca a avut evolutii bune, Alibec nu se mai gadeste la transfer.

Varful roman a fost dorit cu insistenta de Sumudica la Gaziantep si de Samsunspor, echipa care evolueaza in al doilea esalon al fotbalului turc. El a dezvaluit ca este suparat pe patronul Ioan Niculae care nu a dorit sa il lase sa plece.

"Nu am mai raspuns la nimeni, la niciun agent. Daca va veni o oferta la club si va fi convenabila si pentru mine, vom vorbi.

M-am saturat de discutii. Sunt putin suparat pe Ioan Niculae, dar e echipa lui, Ce pot sa fac? Ma asteptam sa fie putin alaturi de mine, dar fiecare face ce vrea", a declarat Denis Alibec pentru DigiSport.

Astra Giurgiu nu are niciun punct in primele doua etape din Liga 1. Echipa lui Bogdan Andone a pierdut in fata Craiovei cu 0-2 si in fata lui FCSB cu 0-3. Alibec va reveni la echipa pentru meciul contra lui Sepsi Sfantu Gheorghe, programat duminica.