Nick Kyrgios (31 de ani) a revenit în circuitul de elită al tenisului masculin grație unei invitații de joc primite din partea organizatorilor turneului ATP 250 de la Stuttgart.

Jucătorul născut în Canberra nu i-a dezamăgit pe fani, reușind prima sa victorie pe iarbă, din 2022 încoace, sezon în care juca finala competiției de mare șlem de la Wimbledon.

Nick Kyrgios, prima victorie pe iarbă, în ultimii patru ani. În 2022, juca finala în competiția de la Wimbledon

Pentru prima dată în ultimele 15 luni, Kyrgios s-a întâlnit cu victoria în circuitul ATP. Adversarul învins a fost francezul Corentin Moutet, clasat pe locul al 36-lea în ierarhia mondială.

Partida s-a încheiat cu scorul 6-3, 6-4, în 74 de minute, în care Nicholas Kyrgios și-a arătat partea bună a caracterului său cinic: a obținut câte un break la primele șanse avute în ambele seturi și a păstrat avantajul până la final.

Prin acest succes, Nick Kyrgios s-a asigurat că va reapărea în clasamentul ATP, din care dispăruse în contextul inactivității consemnate în ultimele sezoane. În perioada 2023-2025, Kyrgios a jucat doar șapte meciuri oficiale.