Portarul Mihai Popa (25 de ani), adus de CFR Cluj în ianuarie, de la Torino, a ajuns la final de contract și se pare că nu va mai prelungi înțelegerea cu formația din Gruia.

Mihai Popa, pe lista celor de la Wisla Cracovia

În această vară, Mihai Popa ar putea semna gratis cu Wisla Cracovia, nou-promovată în prima ligă din Polonia, notează Weszlo.

Polonezii scriu că Wisla Cracovia are două nume pe listă pentru postul de portar: Marcel Lubik (22 de ani), de la vicecampioana Gornik Zabrze, și Mihai Popa. În cazul lui Lubik, Wisla și-ar dori un împrumut, însă există și alte echipe interesante, astfel că românul ar putea fi alegerea nou-promovatei.

"Având în vedere că înțelegerea lui Popa cu CFR Cluj, care expiră în iunie, nu a fost prelungită, el poate pleca gratis", a notat Weszlo.

Mihai Popa, fost portar la Astra Giurgiu, Rapid sau FC Voluntari, a ajuns în 2023 la Torino, însă nu a jucat în niciun meci oficial la formația italiană. În sezonul 2024/2025 a fost împrumutat la CFR Cluj, iar în ianuarie 2026 s-a despărțit definitiv de gruparea din Serie A și a revenit în Gruia.