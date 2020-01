ULTIMA ORA | Astra face un transfer de titlu! Ioan Niculae da lovitura iernii! Jucatorul este asteptat in cantonamentul Astrei din Turcia pentru a semna contractul

Astra Giurgiu face un transfer spectaculos.

Patronul celor de la Astra Giurgiu, Ioan Niculae este pe punctul de a-l aduce la echipa pe Kehinde Fatai (29 de ani), jucator care a mai evoluat pentru giurgiuveni, potrivit digi. Atacantul nigerian este o tinta mai veche a patronului Niculae, insa pana acum nu l-a putut lua. Acesta este asteptat in cantonamentul Astrei din Turcia pentru a se alatura echipei antrenate de Bogdan Andone.



Fatai a fost cumparat de Astra in 2010 de la Farul, iar in 2013 a fost imprmutat la FC Brugge, in schimbul sumei de 400.000 de euro. In 2015 a revenit la Astra dupa care a fost vandut cu 500.000 de euro la Sparta Praga. Un singur sezon a jucat Fatai la Sparta Praga, dupa care cehii l-au vandut la Ufa, in Rusia, in schimbul sumei de 1,30 milioane de euro. Ultima echipa la care a evoluat Fatai este Dinamo Minsk, club la care a venit de la UFA, liber de contract in anul 2018.

In acest moment, Fatai este cotat la 500.000 de euro pe transfermarkt.com si a castigat Supercupa Romaniei in tricoul Astrei, in 2015.