Ce transfer a încercat Dinamo! Jucătorul tocmai a fost prezentat la o echipă din Champions League

Ce transfer a încercat Dinamo! Jucătorul tocmai a fost prezentat la o echipă din Champions League Superliga
SPORT.RO
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Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a oferit detalii despre câteva dintre transferurile pe care clubul le încearcă în această vară.

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Nohim ChibaniDinamoRoyale Union Saint-GilloiseTom DucrocqBastia
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După ce Dinamo a schimbat antrenorul și s-a despărțit de mai mulți jucători aflați la final de contract, conducerea încearcă să îi aducă întăriri lui Nuno Campos, care are obiectiv clasarea pe podium la finalul sezonului.

Dinamo a încercat să îl aducă pe Nohim Chibani, care a semnat cu vicecampioana Belgiei

Andrei Nicolescu a dezvăluit că un transfer pe care Dinamo l-a încercat în ultima perioadă a fost cel al lui Nohim Chibani (22 de ani), un fundaș central francez, care tocmai a semnat cu Royale Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei.

Chibani, fotbalist cu dublă cetățenie, franceză și algeriană, a jucat în ultimul sezon la Aubagne, în liga a treia din Franța, împrumutat de la Quevilly Rouen. Ajuns la final de contract, fundașul a semnat un contract pe 4 ani cu gruparea belgiană, care va juca în preliminariile Champions League.

"E un jucător pe care noi îl vizam, îl aveam de ceva timp pe radar și am vorbit cu el, dar n-am putut să-i facem o ofertă care să-l determine să semneze cu noi. Eram în perioada în care nu știam dacă Mister va fi de acord cu el sau nu. El era concentrat pe finalul de campionat. A semnat cu Union Saint-Gilloise. E un jucător de liga a treia din Franța, un fundaș central.

Dacă noi ne mișcam undeva în martie, poate îl aveam. Dar acum a semnat acolo, asta e", a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo se mai interesează de un jucător din Franța: mijlocașul central Tom Ducrocq (26 de ani), de la Bastia. Formația din Ligue 2 nu a oferit însă un răspuns la oferta primită.

"Pentru Ducrocq de la Bastia nu am primit răspuns la ofertă.A trecut termenul de răspuns și nu avem o comunicare", a mai spus Nicolescu.

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