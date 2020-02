Angajatii lui Ioan Niculae se pregatesc sa intre in greva. Nu si-au primit salariile de doua luni de zile si vor concedierea sefului lor

Patronul Astrei mai are o bataie de cap, dupa infrangerea cu Dinamo si jocul slab prestat de Alibec&co in Stefan cel Mare.

Ioan Niculae, unul dintre cei mai bogati romani, aflat constant pe unul dintre primele locuri in topurile de specialitate, in ultimul deceniu, cu afaceri in agricultura, industria alimentara, energie verde, productie si comert cu ingrasaminte chimice sau imobiliare, are mari dureri de cap. Miliardarul detine in proprietate cinci combinate de ingrasaminte chimice, printre care si cel de la Turnu Magurele (Donaw Chem), unde angajatii nu si-au primit salariile de doua luni si se pregatesc de proteste masive, pentru a cere demisia directorului general, Marin Maciuca, dar si plata imediata a datoriilor.

“Am mers la director si nu am rezolvat nimic. Ne mint de doua luni de zile. Ne tot pacalesc ca ne dau banii si acum am intrat in a doua luna in care n-am primit drepturile salariale. Domnul director nu mai stie ce sa ne spuna, ne-a tot dus cu vorba, ca astazi, ca maine... Pana acum o saptamana ne-a zis ca ne plateste in cateva zile, ca porneste co-generarea, ca vine gazul, ca graficul de pornire. Si nu e nimic, a fost o fasaiala. Nu stiu care sunt interesele, dar lumea s-a saturat. Acum cinci ani de zile am mai fost o data mintiti. Adica am plecat cu salariile neluate. O sa facem un protest. Daca nu am primit niciun raspuns, am decis sa protestam. Totusi, am asteptat foarte mult timp si nu mai vrem sa fim pacaliti. Pentru ca omul nu mai crede. Nu au intentii serioase si sunt multe probleme. Si noi ne-am hotarat sa mergem sa ne cerem drepturile. Toata lumea o sa mearga acolo”, a declarat un lider al muncitorilor din Turnu Magurele pentru publicatia Liber in Teleorman.

ASTRA, MACINATA SI EA DE DISPUTE SALARIALE

Combinatul chimic nu este singura societate a lui Ioan Niculae cu restante catre salariati, clubul de fotbal Astra Giurgiu fiind printre cele mai cunoscute din Liga 1 pentru intarzieri. In octombrie 2015, la jumatatea sezonului in care „astralii” castigau singurul titlu de campioana din palmaresul sau, antrenorul Marius Sumudica spunea ca clubul are restante financiare mari catre jucatori, dar si catre terti si a fost chiar amenintata cu depunctarea, iar fotbalistii cantau in vestiar, dupa meciuri, celebrul „Cine e pe primul loc, dar nu are bani deloc? Astra e, Astra e!". In august 2016, jucatorii de la Astra Giurgiu, antrenati tot de Sumudica, au anuntat initial conducerea ca nu vor sa ramana in cantonament, din cauza datoriilor pe care clubul le avea catre ei, pentru ca apoi sa promita ca vor boicota meciul cu West Ham United din play-off-ul Europa League, daca nu se va plati macar o parte din restante. In aceeasi perioada, clubul a fost amendat de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal cu suma de 6.000 de lei ca urmare a unor restante fata de Gouriye Ninos si Filipe Teixeira.

In septembrie 2017, inaintea unui meci cu Dinamo, presa sportiva scria ca fotbalistii lui Edi Iordanescu nu voiau sa intre pe teren la meciul cu Dinamo, deoarece nu mai primisera salariile de 2-3 luni si exista teama ca perioada de „seceta” se va prelungi. In mai 2019, cinci fotbalisti giurgiuveni (Mike Cestor, Mihai Butean, Jacques Zoua, Romario Moise si David Lazar) si-au depus memorii pentru a deveni liberi de contract, dupa ce clubul intarziase mai multe luni plata salariilor restante. Tot atunci, presedintele Dani Coman si-a dat demisia, dupa ce jucatorii si angajatii clubului ajunsesera la 5 salarii restante. In fine, in decembrie 2019, Astra era lider in Liga 1, dar antrenorul Bogdan Andone dezvaluia ca jucatorii sai nu mai fusesera platiti de trei luni de zile si ca exista tensiune serioase in vestiar din aceasta cauza.