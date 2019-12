Budescu l-a sunat pe patronul Astrei si i-a spus ca pleaca la FCSB! Reactia imediata a lui Ioan Niculae

Budescu a fost la un pas sa revina la FCSB.

Budescu a fost extrem de deranjat de faptul ca desi Astra se afla pe primul loc in campionat, el si colegii sai nu erau cu salariile la zi. Potrivit ProSport, Budescu a apelat la un gest extrem si l-a amenintat pe patronul Ioan Niculae.

Budescu, unul dintre liderii din vestiarul giurgiuvenilor, l-a sunat pe patronul Astrei si a amentitat ca pleaca la FCSB daca nu vor fi platite restantele financiare. Ioan Niculae a reactionat imediat si toate datoriile au fost achitate chiar in ziua meciului cu Academica Clinceni.

Gigi Becali, finantatorul FCSB, a declarat in repetate randuri in ultima perioada ca isi doreste sa-l readuca pe Budescu la echipa si sa-l foloseasca atacant, in locul lui Gnohere.