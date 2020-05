Alibec este aproape sa o paraseasca pe Astra! Destinatie SURPRIZA pentru atacant! Ioan Niculae poate obtine suma dorita

Denis Alibec este aproape sa plece de la Astra Giurgiu si sa joace in strainatate.

Legia Varsovia este interesata de Denis Alibec si este dispusa sa ofere pretul cerut de Ioan Niculae, anunta polsatsport.pl. Patronul giurguvenilor cere 1,5 milioane de euro in schimbul atacantului si nu este dispusa sa lase la pret.

Alibec este cotat la 1,4 milioane de euro si vrea sa inscrie at mai mult in Romania. "Denis isi doreste sa marcheze in aceste opt etape ramase. Vrea sa plece in strainatate, a realizat ca e ultima sansa, sau poate una din ultimele sanse sa faca pasul in strainatate si sa castige bani mai multi.", a spus Bogdan Andone, antrenorul Astrei.

Astra a inceput antrenamentele pe 19 mai, insa Andone voia sa aiba mai mult timp la dispozitie pentru pregatirea echipe. "Urmeaza o perioada extrem de importanta din punct de vedere sportiv. Chiar daca ne doream sa incepem mai devreme, sa castigam si noi 2-3 zile, nu este nici o problema, vom recupera. Vom vedea ce se mai anunta, ce se mai schimba si ne vom adapta situatiei.", a mai spus Andone.

Liga 1 este pe cale sa revina pe 13 iunie. Astra este pe locul 4 in play off si inca spera la titlu. Se afla la doar 6 puncte de liderul CFR si la 2 puncte de FCSB si Craiova.