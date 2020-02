"Astra e in criza de prostie si ingamfare!" Ioan Niculae TUNA SI FULGERA dupa infrangerea cu Chindia! Patronul giurgiuvenilor da vina pe Bogdan Andone

Astra a pierdut al doilea meci consecutiv iar patronul giurgiuvenilor, Ioan Niculae nu este deloc fericit de prestatia echipei. La finalul meciului, omul de afaceri a rabufnit la adresa jucatorilor si a antrenorului, Bogdan Andone, cu care a asigurat ca urmeaza sa aiba o discutie.

"Astra traverseaza nu o criza de modestie, ci de prostie de ingamfare, jucatori care nu au jucat mai mult de 2 meciuri bune si care se visau vara asta transferati pe milioane si pe zeci de milioane de euro in loc sa le fie gandul la fotbal si au luat o in cap in meciul cu Dinamo.

Credeau ca adversarii se vor speria ca va aparea marea echipa din Giurgiu si se vor da la o parte ca astazi. Atat timp cat am fost modesti, cu bun simt si ne-am vazut de treaba noastra am avut rezultate, dar din pacate dupa cateva rezultate bune in toamna.

De fapt nu am castigat nimic pana acum, suntem o echipa dezlanata fara personalitate, fara nimic. Daca nu ne calificam in play-off nu e nicio problema. Play-off-ul pentru noi este doar accederea cu usurinta in cupele europene. Nebunia cu calificarea in play-off nu este nimic. Infrangerea nu are nicio legatura cu lipsa lui Budescu, o echipa are mai multi jucatori. O sa am o discutie după meci cu antrenorul echipei, aici este vina antrenorului", a declarat Ioan Niculae la finalul partidei.