Ce șansă pentru Jovo Lukic! Anunțul făcut în Bosnia, cu două zile înaintea primului meci de la CM 2026

Ce șansă pentru Jovo Lukic! Anunțul făcut în Bosnia, cu două zile înaintea primului meci de la CM 2026 CM 2026
SPORT.RO
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Jovo Lukic (27 de ani), golgheterul Superligii din sezonul recent încheiat, se află cu naționala Bosniei la Cupa Mondială care va lua startul joi seară.

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Jovo LukicBosnia si HertegovinaU ClujCanadaCupa Mondiala
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După un sezon excelent în tricoul Universității Cluj, Jovo Lukic a primit convocarea la naționala Bosniei pentru Cupa Mondială. Atacantul are șanse importante să prindă minute la partida cu Canada, care se joacă la Toronto, vineri, de la ora 22:00.

Jovo Lukic are șanse bune de a juca în meciul Canada - Bosnia, de la CM 2026

Selecționerul Sergej Barbarez are bătăi de cap înaintea primului meci de la turneul final. Edin Dzeko (40 de ani) și Harik Tabakovic (31 de ani), doi dintre atacanții importanți ai Bosniei, nu s-au antrenat la ultima ședință de pregătire cu echipa din cauza unor probleme medicale, scrie Reprezentacija.

Cei doi au șanse mici să fie titulari la partida contra Canadei, iar de această situație ar profita Jovo Lukic. De altfel, atacantul lui U Cluj a fost titular în atacul Bosniei la amicalele de dinaintea Mondialului: 0-0 contra Macedoniei de Nord și 1-1 împotriva Panama.

În grupa B de la CM 2026, pe lângă Canada, Bosnia va mai înfrunta Elveția (18 iunie, ora 22:00) și Qatar (24 iunie, ora 22:00).

Jovo Lukic, imagini spectaculoase înainte de CM 2026

Foto: Getty Images

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Cota lui Jovo Lukic a explodat: 2,2 milioane de euro!

Performanțele din ultima perioadă i-au adus o cotă de piață pe măsură lui Lukic. Vârful din Bosnia este cotat acum de Transfermarkt la 2,2 milioane de euro, o creștere de 700.000 de euro față de precedenta actualizare, cea din martie.

Ascensiunea lui Jovo Lukic este remarcabilă, având în vedere că în iunie 2025 vârful de 1,90m era cotat la doar 500.000 de euro. Într-un an, bosniacul a crescut de mai bine de patru ori la acest capitol.

Lukic a urcat pe locul 15 în clasamentul celor mai valoroși fotbaliști din campionatul României. Podiumul este completat în prezent de Darius Olaru (FCSB, 5 milioane de euro), Daniel Bîrligea (FCSB, 4,5 milioane de euro) și Ștefan Baiaram (Univ. Craiova, 4,5 milioane de euro).

Contractul lui Jovo Lukic cu U Cluj a fost prelungit până în 2029, iar președintele Radu Constantea a anunțat că formația ardeleană nu se grăbește să ia o decizie în privința unei posibili vânzări a golgheterului.

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