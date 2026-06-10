Ce șansă pentru Jovo Lukic! Anunțul făcut în Bosnia, cu două zile înaintea primului meci de la CM 2026

După un sezon excelent în tricoul Universității Cluj, Jovo Lukic a primit convocarea la naționala Bosniei pentru Cupa Mondială. Atacantul are șanse importante să prindă minute la partida cu Canada, care se joacă la Toronto, vineri, de la ora 22:00.

Jovo Lukic are șanse bune de a juca în meciul Canada - Bosnia, de la CM 2026

Selecționerul Sergej Barbarez are bătăi de cap înaintea primului meci de la turneul final. Edin Dzeko (40 de ani) și Harik Tabakovic (31 de ani), doi dintre atacanții importanți ai Bosniei, nu s-au antrenat la ultima ședință de pregătire cu echipa din cauza unor probleme medicale, scrie Reprezentacija.

Cei doi au șanse mici să fie titulari la partida contra Canadei, iar de această situație ar profita Jovo Lukic. De altfel, atacantul lui U Cluj a fost titular în atacul Bosniei la amicalele de dinaintea Mondialului: 0-0 contra Macedoniei de Nord și 1-1 împotriva Panama.

În grupa B de la CM 2026, pe lângă Canada, Bosnia va mai înfrunta Elveția (18 iunie, ora 22:00) și Qatar (24 iunie, ora 22:00).